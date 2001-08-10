Дмитрий Медведев рассказал о переменах «ЕР»

В преддверии политической конференции Председатель всероссийской политической партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своей авторской статье в газете «Известия» начал обсуждение того, как должна измениться партия, какова ее роль в политической системе и развитии страны. Он подчеркнул, что абсолютный приоритет партии – это нацпроекты, предложил создать правозащитный центр и отметил, что «Единая Россия» должна стать «набором сервисов», чтобы предлагать людям понятные и полезные инструменты и быть полезной там, где это необходимо, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии "Единая Россия".

«За 18 лет с момента создания партии она прошла серьезный путь. Наши депутаты представлены на всех уровнях - от поселкового совета до Федерального собрания. Первичные отделения работают в каждом регионе и муниципалитете. Мы сделали максимально открытым отбор кандидатов при предварительном голосовании. У наших представителей в исполнительной власти тоже есть результаты. Новые объекты - школы, дороги, дома, поликлиники, которые были построены за эти годы по инициативе «Единой России». Система социальной поддержки для тех, кто нуждается в особой заботе со стороны общества и государства. Новые производства и дополнительные рабочие места», - подчеркнул Медведев, отметив, что в целом сделано немало, но при этом «мы чувствуем определенный дефицит доверия».

«Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно. Именно поэтому мы вплотную работаем над обновлением «Единой России». Вопрос в том, достаточно ли активно мы действуем. Готова ли партия к новому уровню задач? И на чем конкретно нам нужно сосредоточиться в ближайшее время?» - отметил он.

Коротко он остановился на некоторых наиболее важных для партии темах. «Первое. Абсолютный приоритет для нас - это национальные проекты. И в целом работа по реализации национальных целей, которые были поставлены президентом в майском указе. Не только потому, что это наш президент, выдвижение которого мы поддерживали и за которого голосовали. Но и потому, что нацпроекты - это именно то, что позволит улучшить жизнь людей. И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье. Именно так, как этого ждут люди. «Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию. По всей стране, в каждом регионе партия должна не только добиться поддержки наших планов, но и выстроить систему мониторинга их выполнения. Что именно предстоит сделать? Во-первых, надо максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе. Использовать для этого все возможные способы коммуникаций - личные встречи, социальные сети, традиционные СМИ, партийные сайты. Во-вторых, наладить систему обратной связи. Каждый человек должен иметь возможность направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу. Главное - получить внятный ответ. Хочу еще раз обратиться к своим коллегам по партии: быстрое реагирование на такие обращения - это ваша безусловная обязанность. Мы должны ежедневно показывать, что отвечаем за свои обещания. А если что-то выпадает из поля нашего зрения или возникают проблемы - ситуацию нужно исправлять немедленно. И тем более, если о проблеме нам сообщают люди. Здесь не должно быть ни ухода от ответственности, ни попыток «приватизировать» общественный контроль. В-третьих, нужно научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое. А вместе с «Единой Россией» - еще больше. Особенно в ситуациях, когда необходимо принимать быстрые, адресные меры», - говорится в статье Медведева.

Вторая важная тема - как сделать диалог между партийными структурами и людьми более простым и открытым. «Партийная деятельность должна стать своего рода «набором сервисов». Поясню эту мысль. Вспоминая университетский курс латыни, могу сказать, что слово «сервис» в переводе означает «служение» (от servio - служить). Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям. Предлагать понятные и полезные инструменты, которыми может воспользоваться любой человек. Они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей. Предстоит разработать новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект. Принцип «здесь и сейчас» должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах. «Единая Россия» обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее. И учиться использовать для этого все современные технологии», - отмечено в статье.

Третье направление работы - защита прав граждан. «Этим мы сейчас в основном занимаемся через сеть общественных приемных партии. Они есть в каждом регионе, и через них партия ежегодно получает миллионы обращений. Только за пять месяцев 2019 года (до 1 июня) в приемные лично или письменно обратились почти полтора миллиона человек - 1 489 152 человека. Я специально называю точную цифру, чтобы еще раз подчеркнуть — нам важен каждый, кто пришел или написал нам. Даже беглый взгляд на статистику обращений показывает, что кроме вопросов по ЖКХ, которые лидируют во всех приемных, в каждом регионе - своя специфика. У кого-то — вопросы образования, у соседей - сельское хозяйство или проблемы со здравоохранением. Как это учитывается в работе местного актива? Что делает партия для того, чтобы таких вопросов стало меньше? Об этом обязаны думать в каждом региональном отделении. Больше половины тех, кто приходит к нам, — это пенсионеры. Доля молодежи остается невысокой - 8 %, а в некоторых регионах и до 1% не доходит. Несмотря на то что общественные приемные работают с молодежными и волонтерскими организациями. Понятно почему - для молодых людей привычнее решать проблему онлайн. Да, в некоторых регионах проводят удаленный прием по скайпу с людьми, которые живут в сельской местности. Но эта практика не особенно распространена, а, значит, мы теряем возможность расширить диалог с молодыми, - считает председатель партии, подчеркивая, что общественные приемные должны работать по-другому. - И по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа. А главное - необходимо учитывать проблемы и особенности региона. У нас есть очень неплохой опыт такой работы в рамках многофункциональных центров. Надо подумать, как мы можем его использовать». Также Дмитрий Медведев предложил создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы.

«И четвертая тема, о которой не могу не сказать, - это инструменты контроля за деятельностью партии», - написал он. «У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам. Конечно, у нас есть внутрипартийный контроль. В том числе на стадии выдвижения кандидатов. Иногда уже при подготовке предварительного голосования становится понятно, что этот человек не потянет ту огромную работу, которую должен вести депутат», - отметил в статье Медведев, призвав не забывать и о «внешних контролерах».

«Имею в виду средства массовой информации. Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа. Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения. Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций», - подчеркнул он.