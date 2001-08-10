Госдума приняла законопроект о сохранении сокращенного рабочего дня для сельских женщин
Государственная Дума 27 июня в первом чтении единогласно приняла законопроект «Единой России» о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих на селе, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на региональное партийное отделение. Документ устанавливает продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступила группа депутатов фракции «Единой России». Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Почти 38 млн человек сегодня проживают в сельской местности. Из них 20,3 млн человек - это женщины и девочки. В 1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи и охране материнства и детства на селе», - отметила она, добавив, что данные нормы необходимо включить в Трудовой кодекс Российской Федерации «с целью защиты прав женщин, работающих в сельской местности».
Как добавил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, из-за проведения «правовой гильотины» исключаются те нормотворческие акты, которые устарели. Однако по просьбе профсоюзов были внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс. «Данный законопроект не добавляет никаких дополнительных прав, он предотвращает ситуацию, когда эти права могли бы ущемлены», - заметил парламентарий.
- Считаю очень актуальным, что в трудовом законодательстве по инициативе «Единой России» будут сохранены нормы о сокращенном рабочем дне для жительниц сельских территорий, - отметил секретарь Сахалинского отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин. - Сегодня подъем сельскохозяйственного производства является одним из приоритетных направлений в повестке развития Сахалинской области. Люди – главный ресурс островного региона, и меры по защите трудовых прав женщин будут мотивировать к закреплению кадров на селе для развития агропромышленного комплекса.
Напомним, в марте текущего года представители Минтруда РФ анонсировали предложение об изъятии нормы о сокращенной рабочей неделе для женщин, работающих в сельской местности. Партия «Единая Россия» выступила против данной инициативы и внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о закреплении этой нормы в Трудовом кодексе РФ.
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