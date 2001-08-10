«Единая Россия» утвердила список своих кандидатов на выборы Гордумы Южно-Сахалинска

Около 100 делегатов от 79 первичных отделений приняли участие в работе конференции южно-сахалинского отделения партии. Главным вопросом ее повестки стало утверждение списка кандидатов от партии на выборах депутатов Городской Думы шестого созыва, которые пройдут 8 сентября 2019 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения.

По итогам тайного голосования большинством голосов список кандидатов по всем 25 избирательным округам областного центра был утвержден. Ранее все кандидаты стали лидерами в процедуре предварительного голосования. Среди них 16 действующих депутатов Гордумы, один депутат регионального парламента, 31 человек – моложе 35 лет, треть претендентов составили женщины.

- Состав тех, кто идет по одномандатным избирательным округам, значительно изменился – из 69 участников предварительного голосования, впервые в этой процедуре участвовали 52 человека. Это полностью согласуется с взятым партией курсом на обновление идей, методов и содержания работы, чтобы сохранить политическое лидерство. Впереди выборы в Городскую Думу, на которых у кандидатов будет серьезная конкуренция, им предстоит большая работа, чтобы достойно представлять Партию в диалоге с южносахалинцами и завоевать их доверие, - сказала секретарь Южно-Сахалинского местного отделения партии Елена Столярова.

Также конференция утвердила предвыборную программу местного отделения партии.

- Ее главными приоритетами являются политическая стабильность, экономическое развитие, повышение уровня и качества жизни всех жителей городского округа, чтобы город стал комфортным во всех отношениях в первую очередь для самих южносахалинцев. Именно на этом те, кто войдет по итогам выборов в состав Городской Думы, должны сосредоточить свои усилия, - подчеркнула руководитель регионального исполкома партии Татьяна Запольских.

Кроме того, местное отделение партии отметило работу модераторов на дискуссионных площадках в ходе проведения предварительного голосования. Благодарственные письма были вручены Максиму Немец Александру Барышеву, Анне Загнойко, Елене Удут, Светлане Бетнарской и Евгению Самофалову. Также партийцы поздравили вновь избранных руководителей первичек: Алексей Мамаев и Ирина Флейчук получили удостоверения секретарей первичных отделений партии и пожелания успехов в дальнейшей деятельности.