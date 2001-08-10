Часть кандидатов в сахалинские губернаторы не подала документы на регистрацию
Избирательная комиссия Сахалинской области завершила приём документов для регистрации кандидатов на должность губернатора региона. Накануне, 11 июля, как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, они были поданы следующими кандидатами (в порядке подачи документов в комиссию):
- Дмитрий Александрович Зенкин, выдвинут Сахалинским областным отделением политической партии Коммунисты России;
- Дмитрий Владимирович Кочергин, выдвинут Политической партией Коммунистическая партия социальной справедливости;
- Валерий Игоревич Лимаренко, выдвинут в порядке самовыдвижения;
- Дмитрий Александрович Флеер, выдвинут Сахалинским региональным отделением политической партии ЛДПР.
Алексей Викторович Корниенко, выдвинут Сахалинским региональным отделением Политической партии Коммунистическая Партия Российской Федерации.
Документы для регистрации на должность Губернатора Сахалинской области не поданы следующими, ранее выдвинутыми кандидатами:
- Светланой Васильевной Ивановой, выдвинута в порядке самовыдвижения;
- Екатериной Николаевной Толмачевой, выдвинута в порядке самовыдвижения;
- Александром Сергеевичем Анистратовым, выдвинут региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Сахалинской области.
Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова завершая заседание рабочей группы по приёму документов отметила, что нарушений избирательного законодательства кандидатами в период выдвижения на должность Губернатора Сахалинской области не установлено.
Сегодня в избиркоме проводится проверка представленных документов и сведений, которая будет продолжаться в течение 10 дней.
Не позднее 20 июля в отношении каждого, из выдвинутых кандидатов, комиссия должна будет принять решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата.
Досрочные выборы губернатора Сахалинской области состоятся 8 сентября 2019 года в единый день голосования.
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