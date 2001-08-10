Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
В Южно-Курильском районном доме культуры состоялась встреча врио главы области с жителями Кунашира, которая продолжалась три часа. А этой встрече предшествовал прием по личным вопросам жителей Кунашира. Все желающие граждане смогли обратиться к прибывшим министрам, руководителям ведомств и сотрудникам местной администрации со своими вопросами и жалобами. Благодаря этому множество вопросов было решено до встречи с врио губернатора.
В самом начале встречи с жителями Кунашира Валерий Лимаренко обозначил проблемы Южно-Курильского района, рассказал, что уже сделано для их решения. Здесь же были награждены памятными дипломами и подарками несколько жителей острова, трудовой стаж которых на Курилах составил 40 лет. Всем гражданам, проработавшим на Сахалине и Курилах 40 лет, впредь, по инициативе В.Лимаренко, будет выплачиваться ежеквартальная соцподдержка.
В разговоре с врио главы региона были затронуты проблемы жилищно-коммунального хозяйства района, в первую очередь это восстановление и ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений, систем водоотведения, а также вопросы портового хозяйства Южно-Курильского района. Министерствам Сахалинской области и местной администрации поручено подготовить всю документацию по данным объектам и выполнить восстановительные и ремонтные работы.
Одной из важных тем является переселение людей из ветхого и аварийного жилья. В этом году продолжается строительство многоквартирных домов на Кунашире и Шикотане.
Лимаренко поручил местной администрации сформировать земельные участки под жилищное строительство и обеспечить их инженерной и транспортной инфраструктурой, а региональному минстрою — выполнять плановые показатели строительства на уровне не менее 5,5 тыс. кв. м в год.
Также жители подняли проблему, связанную с дефицитом кадров в районе, - на островах нет детского ортодонта. Вопрос оперативно решился – уже 22 июля специалист из областного центра будет вести прием в Южно-Курильске.
Пенсионеры, которые страдают от сахарного диабета, пожаловались, что им перестали выдавать тест-полоски. Выяснилось, что льготникам нужно выписать рецепт в поликлинике. И сразу же во время встречи жительницы Южно-Курильска получили и рецепт, и тест-полоски.
Не оставили без внимания и транспортный вопрос. У пенсионеров возникают сложности при покупке билетов на судно «Игорь Фархутдинов», их можно приобрести только онлайн. На встрече было найдено решение – агент, который сегодня занимается продажей авиабилетов, поможет курильчанам и с водным транспортом. Также глава региона отметил, что в 2021 году на курильской линии должны начать работать два новых теплохода ледового класса, которые сегодня строятся в Санкт-Петербурге. Валерий Лимаренко лично проверял процесс строительства.
Собравшихся в этот вечер на встречу с врио главы области очень волновали вопросы экологии. В результате выбросов рыбных отходов в Южно-Курильскую бухту, в райцентре наблюдается засилье чаек, считают они. Жители Кунашира предлагают до окончания строительства тукового завода на рыбокомбинате все отходы увозить за пределы райцентра. Валерий Лимаренко поручил проработать этот вопрос. Пожаловались жители и на то, что на берегу бухты разгуливают свиньи , принадлежащие одному из местных предпринимателей. Врио губернатора сказал, что это грозит административной ответственностью, в течение 10 дней он обязал мэра вместе правоохранительными органами обсудить данный вопрос и доложить ему о решении проблемы в течение 10 дней.
Во время трехчасовой беседы на вопросы жителей неоднократно отвечали члены правительства Сахалинской области, мэр района Вячеслав Власенко. В трех случаях врио губернатора с целью закрыть очередную проблему отправлял во время встречи на задания своих министров, специалистов районной администрации.
По всем прозвучавшим на встрече вопросам Валерий Лимаренко дал конкретные поручения министерствам и ведомствам, администрации городского округа. Жители района остались довольны знакомством с врио главы региона.
Также Валерий Лимаренко и члены правительства побывали в новом строящемся микрорайоне села Отрада на Кунашире, которое расположено в 3,5 километра от райцентра. Из-за нехватки земельных участков в райцентре правительством Сахалинской области ранее принято решение здесь, на территории села Отрада, возводить арендное жилье.
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