Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2019
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До 22 июля в Южно-Сахалинске закроют проезд Библиотечный
18:15, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Администрация Южно-Сахалинска разбирается по факту нарушенного благоустройства в Хомутово

Администрация Южно-Сахалинска разбирается по факту нарушенного благоустройства в Хомутово

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