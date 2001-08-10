Тихоокеанское
информационное агентство
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12:12, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко отстранил от должности зампреда правительства региона

Заместитель председателя регионального правительства отправлен в отставку. Решение об этом накануне принял глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, Кирилл Подберезный стал участником инцидента в одном из кафе Южно-Сахалинска.

– Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества, – прокомментировал ситуацию врио губернатора.

Напомним, Кирилл Подберезный был назначен на должность зампреда правительства островного региона 23 апреля 2019 года.

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