Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2019
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12:25, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

«Горячую линию» по вопросам выборов организуют для островитян

С 25 июля в сахалинской областной библиотеке начинает работу «горячая линия» по вопросам голосования. Она будет работать с понедельника по пятницу, с 11.00 до 17.00 по телефону 8 (4242) 45-25-40.

Как сообщили ТИА "Острова" в библиотеке, по телефону жители островного региона смогут узнать о дате единого дня голосования, порядке его проведения,  информацию о кандидатах, о составе избирательных комиссий Сахалинской области, номер своего избирательного участка, контакты, а также официальные результаты выборов.

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