Законопроект об увеличении пособий на детей для нуждающихся семей одобрили в Госдуме
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, изменяющий критерий нуждаемости семей (с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума в регионе) при установлении пособий на первого и второго ребенка. Документ принят с поправкой от Правительства России, вводящей для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу регионального отделение партии «Единая Россия».
Как пояснила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, «фракция «Единой России» последовательно вела работу по внесению изменений законодательства в части выплат пособий семьям».
«Во время прямой линии с Президентом был задан вопрос и глава государства поддержал внесение изменений в данный законопроект. Во время отчета Правительства фракция «Единой России» поднимала этот вопрос.
Прошу обратить внимание, что мы поддерживаем экономически активных родителей, изменяя критерии нуждаемости. Для того, чтобы родители не скрывали свои доходы и в трудной жизненной ситуации они могли получать в большем размере выплату. Право на выплату на первого ребенка будут иметь порядка 70 процентов семей, на второго ребенка – 74 %», - сказала она.
Обновленная редакция документа увеличивает срок, на который назначается такая выплата: сначала она будет назначаться до достижения ребенком возраста одного года, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) – на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. В настоящее время выплата назначается на один год, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) – дополнительно на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Также увеличивается срок, в течение которого родители могут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка – в течение трех лет со дня рождения ребенка (действует – в течение 1,5 лет).
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. По его словам, важно, чтобы рождение детей не означало для семей резкого падения уровня благосостояния. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5-кратной величины прожиточного минимума на человека.
Правительство РФ 17 июля направило в Госдуму проект закона о выплатах на детей семьям с невысоким доходом.
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