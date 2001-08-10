Дмитрий Медведев поддержал идею асфальтирования дороги до Охи

В Южно-Сахалинск с рабочим визитом прибыл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Ключевыми темами встречи с главой региона Валерием Лимаренко стали строительство дорог, ликвидация аварийного жилья, развитие авиасообщения с материком, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Трасса Южно-Сахалинск – Оха имеет протяженность почти тысячу километров, 249 из которых – грунтовка. Валерий Лимаренко обратился к премьер-министру с предложением выделить из федерального бюджета дополнительное финансирование, чтобы в ближайшие годы полностью ее заасфальтировать.

– Действительно, это важнейшая транспортная артерия, которая проходит через весь остров. Я думаю, что это абсолютно правильно, если на всем ее протяжении будет уложено твердое покрытие. Подготовьте предложение, в какие сроки вы планируете выполнить работы и какие средства на это потребуются, – сказал Дмитрий Медведев.

– Надеемся на федеральную поддержку в этом вопросе. Из столицы области в столицу нефти должна вести современная асфальтовая трасса, – добавил Валерий Лимаренко. – Дорожному вопросу мы уделяем самое пристальное внимание. Пока только треть островных магистралей имеет твердое покрытие. Чтобы быстрее переломить эту ситуацию, в этом году мы на 60 процентов увеличили дорожный фонд, на 80 процентов – объемы строительства. В первую очередь, строим дороги в муниципалитетах – там, где живут люди.

Еще один вопрос, который обсудили Дмитрий Медведев и Валерий Лимаренко, – повышение транспортной доступности, в особенности развитие авиасообщения. В начале этого года по инициативе врио губернатора было запущено три новых межрегиональных рейса – в Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский. Тарифы по дальневосточным направлениям субсидируются.

Кроме того, с мая увеличилась вместимость самолетов, которые связывают Южно-Сахалинск с Москвой. В период летней навигации осуществляется два рейса в день авиакомпании «Россия». Глава Сахалинской области обратился к премьер-министру с просьбой – запустить третий рейс, а также вернуть на Сахалин «Аэрофлот». Дмитрий Медведев ответил, что авиакомпания сама решает, куда и как летать, но пообещал, что обязательно переговорит с руководством крупнейшего авиаперевозчика.

На встрече также зашла речь об аварийном жилье, которого оказалось почти в десять раз больше, чем было признано официально. Рекордсмен по объемам аварийного жилфонда – Охинский район, пострадавший после Нефтегорского землетрясения. Здесь требуется расселить 180 тысяч квадратных метров.

Для решения этой проблемы по всей области темпы жилищного строительства увеличатся с 250 тысяч квадратных метров в год до 500 тысяч. Уже за первое полугодие 2019-го на Сахалине и Курилах возвели на 20 процентов жилья больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Премьер-министр РФ не исключил, что Сахалинская область получит дополнительные средства на решение проблемы переселения граждан из аварийного жилья.

– Давайте мы посмотрим на те возможности, которые существуют для того, чтобы дополнительно профинансировать строительство нового жилья взамен аварийного, - отметил Председатель Правительства РФ. – Посмотрим в масштабах всей страны и посмотрим на возможности, которые касаются Сахалинской области. Думаю, что какие-то решения можно будет найти.