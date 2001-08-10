Участников предвыборной кампании призывают не портить облик Южно-Сахалинска

Администрация Южно-Сахалинска напоминает участникам предвыборной кампании о необходимости соблюдения правил благоустройства при распространении печатных агитационных материалов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

В частности, согласно правилам благоустройства, запрещено размещение информационных сообщений на остановочных павильонах, опорах уличного освещения, зданиях, ограждениях, деревьях и пр. Информационные сообщения размещаются только на разрешенных к установке информационных конструкциях.

За нарушение этих требований законом Сахалинской области № 490 предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа: на граждан - до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на юридических - до 300 тысяч рублей.

В административную комиссию города Южно-Сахалинска регулярно поступает информация о размещении в неустановленных местах различных объявлений предвыборного и агитационного содержания. По результатам рассмотрения обращений в отношении пяти лиц возбуждены административные производства, трое привлечены к административной ответственности.

Специалисты департамента общественной безопасности и контроля ежедневно проводят мероприятия по выявлению таких нарушений, составляют соответствующие акты. Поэтому администрация города призывает участников предвыборной кампании не нарушать правила, а если листовки уже расклеены - принять меры и убрать их самостоятельно, не дожидаясь вызова в административную комиссию.

Если вы видите факт нарушения, зафиксируйте его и вышлите фото с адресом места в администрацию города через WEB-приемную или по электронной почте uobik@yuzhno-sakh.ru.