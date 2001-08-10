«ЕР» запустит сервис по информированию о льготах для семей с детьми
В «Единой России» в ноябре запустят сервис по информированию о льготах для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах, у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом регионе. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение партии.
«Многие меры поддержки семьям с детьми устанавливаются региональными и муниципальными властями, и людям очень трудно ориентироваться в массиве законодательства в поисках перечня льгот. Ситуацию усложняет и то, что лишь в немногих регионах подобная информация размещена на сайтах органов исполнительной власти. Поэтому мы решили создать сервис для сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и понятной форме», - рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
Она отметила, что, по данным Общественной Палаты РФ, из трех тысяч опрошенных многодетных семей из 53 регионов большинство не знает или не пользуется положенными льготами. «49% респондентов не пользуются скидками на оплату услуг ЖКХ, лишь 14,6% опрошенных семей, где есть дети в возрасте до шести лет, пользуются правом на бесплатные лекарства, а 83% многодетных семей не пользуются своим правом на бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок», - пояснила Окунева.
«Думаю, что инициатива по созданию специального информационного сервиса будет востребована, потому что на практике далеко не все знают о мерах соцподдержки и где найти такую информацию. Между тем в Сахалинской области сформирована серьезная система социальной поддержки, в том числе и семей с детьми. И очень важно, чтобы люди знали, на какую помощь государства они могут рассчитывать. Это, несомненно, будет способствовать укреплению института семьи, повышению рождаемости», - прокомментировала депутат областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Наталья Коршунова.
Инициатива «Единой России» уже получила поддержку профильной комиссии Общественной палаты РФ.
«В каждом регионе существуют свои программы поддержки молодых семей, и силами «Единой России» информацию о них можно собрать и донести до людей. Эффективным решением будет также создание линии сбора обратной связи. Если человек не смог получить положенные ему льготы, нужно установить причину, почему это произошло – из-за проблем на местах или законодательной неточности. У Партии есть уникальная возможность решать эти вопросы», – отметила первый зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Юлия Зимова.
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