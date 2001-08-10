Эксперт оценил ход предвыборной кампании в Сахалинской области

В единый день голосования, 8 сентября, высших должностных лиц на прямых выборах изберут в 16 субъектах России: Санкт-Петербурге, республиках Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии "Единая Россия".

На должность главы Сахалинской области претендуют пятеро кандидатов: Дмитрий Кочергин (Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС)), Алексей Корниенко (КПРФ), Дмитрий Зенкин (Коммунистическая партия Коммунисты России (КПКР)). От ЛДПР – Дмитрий Флеер. Действующий глава региона – Валерий Лимаренко – участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

– Всем кандидатам предоставлены одинаковые возможности для агитации в СМИ, однако не все ими пользуются в полной мере. Так, например, на теледебаты пока что ни разу не пришел Дмитрий Кочергин, – отмечает политконсультант Сергей Макаров. – В то же время впервые за 20 лет в них участвует кандидат от власти: Валерий Лимаренко уже выступил в эфире вместе с Корниенко, Флеером и Зенкиным. Кандидат от КПРФ в отличие от оппонентов посещает все доставшиеся по жеребьевке дебаты (количество которых в день вместе с радио сейчас доходит до четырех), поскольку для него это единственная возможность запомниться сахалинцам – узнаваемость в регионе у Корниенко низкая, а активную работу с населением он начал только в августе.

Отмечает эксперт и странные взаимоотношения баллотирующихся коммунистов: изначальный конфликт и перетягивание однопартийцев на свою сторону между Алексеем Корниенко и депутатом Сахалинской областной Думы Светланой Ивановой, которая не прошла муниципальный фильтр, вылились в еще большую неразбериху.

– Сперва Дмитрий Зенкин обратился с открытым письмом к Ивановой и попросил ее «поддержать настоящего коммуниста», пообещав в случае своей победы пост председателя областного правительства. Затем в соцсетях появилось заявление Ивановой о том, что она согласилась поддержать Зенкина. Затем Корниенко распространил согласие Ивановой, которая разрешила ему использовать свои изречения в агитматериалах. Затем сахалинская коммунистка обратилась в региональный избирком с жалобой и опровержением поддержки Зенкина. Еще больше все усугубила жалоба внезапно объявившегося Кочергина, который расценил опровержение Ивановой как скрытую рекламу Зенкина. Борьба за внимание и поддержку Светланы Ивановой объясняется тем, что ни у одного из «красных» кандидатов нет реальной поддержки в регионе, – резюмирует Макаров.

Кампанию депутата местной облдумы Дмитрия Флеера политконсультант оценил как непримечательную.