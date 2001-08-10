Итоги работы за 8 месяцев подвели в сахалинском правительстве

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подвел итоги работы регионального правительства за 8 месяцев. За это время введены 11 новых мер социальной поддержки, приняты решения снизить транспортный налог и повысить минимальные пенсии, возвращен «Аэрофлот» и запущены новые авиамаршруты, ускорены темпы строительства жилья, запущена медицинская реформа, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Введенные в этом году меры поддержки в первую очередь направлены на поддержку семей с детьми и жителей преклонного возраста. Показатель уровня бедности в области уже удалось снизить с 9,6 до 6,3 процента.

Чтобы закрепить тенденцию, инициировано повышение минимальных пенсий. Уже в сентябре сахалинские пенсионеры получат 15 000 вместо 12 333 рублей. Серьезной мерой поддержки пожилых жителей области стало и введение «Социальной карты сахалинца». Обслуживание по ним ведется в аптеках и социальных магазинах.

Целый блок нововведений принят в сфере здравоохранения. Так, с мая по всей области работает горячая линия «1-300». Она позволяет жителям взять талоны к стоматологам и другим узким специалистам. Благодаря введению бесплатного медицинского обследования и дорогостоящей диагностики легких у ряда жителей выявлены онкозаболевания и другие серьезные болезни на начальных стадиях.

Еще одно направление, в котором произошли серьезные изменения, –транспортная сфера. В области введены единый и более низкий тариф на внутренние авиарейсы. Стоимость билетов не превышает 7 тысяч рублей в один конец для всех жителей, независимо от прописки. Впервые вертолетное сообщение соединило Кунашир, Шикотан и Итуруп, самолеты начали летать в Ноглики и Шахтерск. С июня из Южно-Сахалинска запустили новые межрегиональные рейсы – в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский.

Еще одно яркое достижение – с 27 октября на Сахалин возвращается «Аэрофлот». За счет областной субсидии цены для сахалинцев будут такими же доступными, как на рейсах «России». В результате пассажиропоток в следующем году планируется увеличить в два раза зимой и в полтора – летом.

С 2020 года трасса Южно-Сахалинск – Оха будет передана в федеральную собственность. Это позволит заасфальтировать ее более ускоренными темпами ­– до 2024 года. Высвободившиеся в региональном бюджете деньги направят не только на реконструкцию и капремонт областных и местных дорог.

По предложению главы региона Валерия Лимаренко, которое уже единогласно поддержала облдума, для жителей островов на треть снизят транспортный налог.

Несомненным прорывом 2019 года стало законодательное закрепление в новых Правилах рыболовства для Дальнего Востока права граждан на любительский лов горбуши в Сахалинской области без путевок. Ранее участков, где сахалинцы и курильчане могли ловить лососевых на удочку, не имея таких документов, не было совсем.

С начала года втрое – до 4,1 миллиарда рублей – увеличено финансирование программы по расселению аварийного жилья и жилья, признанного непригодным для проживания. Впервые ремонт многоквартирных домов идет сразу во всех районах области.

Достигнута договоренность с ПАО «Газпром» об ускорении газификации Сахалинской области. В результате жители Холмского, Смирныховского и Томаринского районов прежде, чем планировалось, получат доступ к экологически чистому топливу. Совместные планы правительства области и «Газпрома» включают также строительство в Поронайске комплекса по производству СПГ. Завод будет включать в себя две очереди. Первую построят в 2021-2022 годах.