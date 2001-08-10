Губернатора и депутатов выберут сахалинцы 8 сентября
8 сентября для жителей Сахалинской области - особенный день, поскольку они не просто выбирают главу региона, но голосуют за определенный путь, вектор движения островной области на ближайшие пять лет, считает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Андрей Хапочкин:
"8 сентября, в Единый день голосования, в островном регионе пройдет 6 избирательных кампаний. Сахалинцам и курильчанам предстоит выбрать главу региона, а также депутатов cобраний городских округов (Южно-Сахалинск, Ноглики, Невельск, Холмск, Александровск-Сахалинский). В области откроются 311 избирательных участков. Наблюдатели от «Единой России» будут работать на всех избирательных участках"
Убежден, что каждому жителю Сахалинской области важно, чтобы продолжался тренд региона на развитие, чтобы гарантированно обеспечивалась социальная поддержка граждан, чтобы качество жизни каждой семьи улучшалось. Что касается обновления депутатского корпуса Городской Думы г. Южно-Сахалинска, «Единая Россия» выдвинула 22 кандидата, в том числе 8 из них - молодые люди до 35 лет. Мы выступаем за то, чтобы во власть пришло больше новых людей, у которых есть идеи и энергия, чтобы сделать наш регион комфортнее и привлекательнее для жизни, воспитания детей, развития бизнеса
«Единая Россия» в первую очередь заинтересована в честности и прозрачности выборов, чтобы 8 сентября на выборы пришло максимальное количество людей, и они проголосовали так, как считают нужным. Призываю всех прийти на избирательные участки и тем самым проявить свою активную гражданскую позицию. Важен голос каждого избирателя", сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское партийного отделение "ЕР".
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