Валерий Лимаренко победил на выборах губернатора Сахалинской области
Валерий Лимаренко одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области. Свои голоса за него отдали 56,15% или почти 79 тысяч островитян, которые приняли участие в выборах. Средняя явка избирателей по региону составила 37,37%, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
– Хочу поблагодарить всех жителей Сахалинской области, которые пришли на избирательные участки и реализовали свое право на свободное волеизъявление. И тех, кто за меня проголосовал, и тех, кто выбрал другого кандидата. Я уважаю выбор каждого! – обратился к сахалинцам и курильчанам Валерий Лимаренко.
По словам руководителя области, впереди – ответственная и серьезная работа в команде. При формировании программы действий будут учтены идеи и усилия всех партий, которые направление нам созидание и развитие островов.
– За последние месяцы я посетил все районы Сахалинской области. Услышал людей. Для меня было важно понять проблемы, с которыми регулярно сталкиваются жители, найти пути решения. Считаю справедливым, что люди которые здесь работают, создают семьи, рожают детей должны жить комфортно: в хороших домах с благоустроенными улицами и дорогами, с возможностью легко и доступно добираться к месту отдыха, с созданными условиями для качественного медицинского обслуживания и образования. Жизнь на островах должна быть такой, чтобы у сахалинцев и курильчан не возникало желания уехать. Над этим будем работать.
В избирательной комиссии Сахалинской области отметили, что выборы на островах прошли честно и прозрачно. Впервые в Южно-Сахалинске в единый день голосования открылся центр общественного наблюдения, который разместили в историческом парке «Россия – моя история». К работе центра были приглашены общественные наблюдатели и представители СМИ. Они могли фиксировать звонки, сообщения в Интернете о ходе голосования, а после направлять информацию в избирательную комиссию Сахалинской области и правоохранительные органы.
Также на участках работали 219 общественных наблюдателей, помимо этого на каждом участке были наблюдатели от политических партий и кандидатов. Во всех муниципальных образованиях было организовано видеонаблюдение. Серьезных жалоб на проведение выборов не зафиксировано.
Помимо губернатора сахалинцы и курильчане в единый день голосования выбирали депутатов Собраний городских округов – Ногликского, Невельского, Холмского, Александровск-Сахалинского, а также Городской Думы Южно-Сахалинска.
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