«Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах на Сахалине

На выборах в Городскую Думу Южно-Сахалинска «Единая Россия» обеспечила себе уверенное большинство. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное партийное отделение. Итоги выборов прокомментировал секретарь регионального отделения партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин:

"В обновленном составе представительного органа областного центра наша партия получила 15 мандатов из 25. В Городскую Думу седьмого созыва вновь избраны Олег Логачев, Сергей Шаров, Сергей Замотаев, Сергей Дмитриев, Елена Столярова, Николай Артеменко, Татьяна Рудакова, Сергей Дубов, Ксения Огаркова, Владимир Зайцев, Олег Болутенко, Евгений Тян. Трое - Руслан Тен, Светлана Швец, Светлана Чернова - впервые займут депутатские кресла.

Итоги выборов свидетельствуют - мы победили, потому что не занимались критикой, а предложили ре­аль­ную по­зи­тив­ную по­вест­ку и пути ре­ше­ния про­блем, ко­то­рые вол­ну­ют на­ших граж­дан. Сохранение партией лидерских позиций даст возможность продолжать курс на модернизацию Южно-Сахалинска, в котором проживает треть населения островной области, на формирование современного, комфортного города с большим потенциалом. Наши кандидаты получили большой ресурс доверия наших граждан, который им надо оправдать в своей каждодневной деятельности на благо людей. Хочу пожелать им плодотворной и эффективной работы на благо развития Южно-Сахалинска".