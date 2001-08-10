Съезд «ЕР» будет посвящен старту избирательной кампании в Госдуму в 2021 году
Предстоящий съезд «Единой России» будет посвящен подготовке к избирательной кампании в Государственную Думу в 2021 году и оценке результатов прошедших выборов. На съезде также предстоит обновление партийных институтов с акцентом на электоральную составляющую. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения.
«Предваряя обсуждение планов на оставшуюся часть 2019 года, хотел бы отметить, что мы планируем проводить Съезд, который будет исключительно электоральным. Мы оценим прошедшие выборы, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года», - сказал он.
Турчак подчеркнул, что в 2020 году «Единую Россию» ожидает не менее напряженная работа, чем в текущем электоральном цикле.
«В следующем году нам предстоит 74 кампании в 48 регионах. Понятно, что регионы разные и сравнивать с прошедшими выборами не совсем корректно, но по их охвату и количеству замещаемых мандатов она будет не менее напряженной. Будут избираться 14 губернаторов, 11 заксобраний, 24 городские думы, 24 массовые кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления и пока одни довыборы в Государственную Думу. Времени на раскачку нет. Мы с вами не должны почивать на лаврах, и результат, который мы получили на этих выборах, – не самоцель. Это, прежде всего, возможность реализовывать планы и наказы, которые собирали наши кандидаты», - заключил он.
По данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6 419 избирательных кампаний, по итогам которых будет замещено более 47 000 мандатов. В том числе – 4 кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 – глав регионов; 13 – депутатов региональных законодательных собраний; 22 – депутатов гордум; 83 – по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще 3 кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6 275 выборов в органы местного самоуправления.
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