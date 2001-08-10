Сахалинская областная дума одобрила увеличение финансирования Фонду капитального ремонта

На заседании в Сахалинской областной думе в четверг, 19 сентября, все депутаты проголосовали за увеличение финансирования регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на 2020 год.

К такому решению региональный парламент пришел после отчета генерального директора Фонда Евгения Михлика, в котором он рассказал об итогах деятельности регионального оператора за первое полугодие 2019 года, передает ТИА «Острова» со ссылкой на ДВ Медия Групп.

Фонду капитального ремонта МКД Сахалинской области предстоит в 2019 году капитально отремонтировать 400 многоквартирных домов региона. На эти цели запланировано без малого 4 млрд. рублей. В настоящее время весь комплекс необходимых работ (общим числом 766 конструктивных элементов) выполнен на 48% плана в 160 МКД.

«По состоянию на 1 сентября 2019 года капитальный ремонт произведен по 313 видам работ, что составляет от плана 2019 года 41% (на эту же дату 2018 года показатель составлял 94 вида работ - 19% от плана). Финансирование работ производилось из нескольких источников: из областной казны выделено более 722 млн рублей, местных бюджетов – около 122 млн рублей, средства собственников помещений составили почти 365 млн рублей и из доходов регионального оператора на работы ушло около 17 млн рублей», - отметил Е. Михлик.

По его данным, за шесть месяцев этого года Фонд ликвидировал долг по капремонту 2018 года – в 31 МКД подрядчик выполнил работы по 34 конструктивным элементам и инженерным сетям на 276 млн рублей.

Депутатов заинтересовал вопрос о платежах на капремонт собственников жилья старше 70 лет, которые региональным законом освобождены от них. По предложению исполняющего обязанности спикера островного парламента Александра Ивашова, сложную систему монетизации льгот по оплате взносов на капремонт островитянам старшего поколения решено рассмотреть на заседании комитета по социальным политике. По информации Е. Михлика, собираемость взносов составила 88%.

Доклад главы Фонда капремонта МКД вызвал ряд вопросов от депутатов. Их интересовала техническая политика по применению инженерных решений при ремонте фасадов, аккумулирование взносов жильцов на собственных счетах управляющих компаний и др. Ответы докладчика удовлетворили парламентариев, и в завершение заседания было принято решение об увеличении финансирования деятельности регионального оператора на следующий год.