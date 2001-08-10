Андрей Серебрюхов: выборы председателя собрания Невельского района не состоялись

В Невельске прошло первое заседание Собрания городского округа нового созыва. Основным вопросом стали выборы председателя собрания, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение партии "Единая Россия".

Как прокомментировал ситуацию руководитель фракции Андрей Серебрюхов, выборы председателя собрания проходили в два тура. В первом туре приняли участие глава прошлого созыва Иван Насыпайко (выдвинут депутатом-одномандатником), Владимир Пак (выдвинут решением фракции «Единая Россия») и Иван Кудин (предложен фракцией КПРФ). По итогам первого тура Пак и Насыпайко набрали по 6 голосов. За представителя КПРФ отдали свои предпочтения три депутата. Таким образом, во второй тур вышли Владимир Пак и Иван Насыпайко. По итогам второго тура в голосовании Иван Насыпайко набрал 7 голосов, а Владимир Пак - 6.

Однако, по словам Андрея Серебрюхова, результаты выборов не могут быть признаны из-за множества нарушений: по Уставу Невельского городского округа за кандидатуру председателя должны проголосовать не менее 8 депутатов, чтобы последний считался избранным.

- Однако, несмотря на это, Иван Насыпайко самолично объявил себя председателем собрания, - прокомментировал ситуацию Андрей Серебрюхов. - Также был нарушен порядок проведения тайного голосования. Более того, у нас есть видеоматериалы, которые вызывают сомнения в честном подсчете голосов.

Кроме того, отметил лидер фракции «Единая Россия», за несколько дней до первого заседания нового состава собрания округа депутатами прошлого созыва по инициативе Насыпайко в срочном порядке была введена дополнительная норма, согласно которой председатель выбирается только тайным голосованием, а не открытым (ранее допускались оба варианта), и первое заседание вновь избранного собрания ведет старейший депутат. Им оказался участвующий в борьбе за пост председателя Иван Насыпайко.

С таким решением некоторые депутаты оказались не согласны. Однако председательствующий собрания не позволил им поставить соответствующий вопрос на обсуждение, несмотря на то, что присутствовавший на заседании представитель прокуратуры счёл рассмотрение такого вопроса вполне законным. Как и не дал возможности депутатам выступать, вносить дополнительные вопросы в повестку и взять положенный перерыв для консультаций.

- Мы считаем, что Иван Насыпайко стал председателем собрания незаконно. Он не набрал необходимое число голосов – это нарушение нормы Устава городского округа. Решение о назначении его председателем будем оспаривать, и при необходимости в том числе и в суде, - сказал Андрей Серебрюхов.

Фракция «Единая Россия» будет добиваться отмены незаконного и самовольного решения Насыпайко, сообщили в региональном отделении партии.