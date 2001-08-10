Состоялась ХХ конференция Южно-Сахалинского местного отделения партии "Единая Россия". В ее работе приняли участие более 80 делегатов. Открывая конференцию, секретарь Елена Столярова прежде всего подвела итоги избирательной кампании 2019 года, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу "ЕР".

- «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах в Городскую Думу Южно-Сахалинска, взяв 15 из 25 мандатов, - отметила Елена Столярова. - Исход избирательной кампании во многом определили результаты предварительного партийного голосования, ставшего эффективной школой для начинающих политиков, которых явственно прибавилось в Думе шестого созыва. Обновление наших рядов, о чем говорил председатель партии Дмитрий Медведев, – залог того, что у партии есть будущее. Сейчас для вновь избранных депутатов наступает ответственный момент – они должны будут работать над исполнением программ, заявленных избирателям в предвыборный период.

Важным вопросом повестки конференции стало утверждение кандидатуры на должность председателя Городской Думы Южно-Сахалинска. В соответствии с уставом партии эта кандидатура избирается тайным голосованием на альтернативной основе. В бюллетень были включены депутаты Городской Думы Сергей Дмитриев и Татьяна Рудакова. По итогам тайного голосования делегатов уверенное большинство голосов получил Сергей Дмитриев.

- Хочу отметить, что очень сильно ощущал поддержку партии во время избирательной кампании. По ее итогам нам удалось сформировать работоспособное депутатское объединение в новой Думе, и теперь наши персональные победы должны служить общему делу, - подчеркнул Сергей Дмитриев. - Для меня огромная честь - стать председателем Думы. С моей точки зрения, председатель Думы никакой не вождь, а первый среди равных. Вместе с депутатами председатель ведет нормотворческую работу. Свою задачу вижу в том, чтобы каждый депутат мог реализовать свои возможности, оправдать мандат доверия, который он получил от избирателей. Нынешняя Дума как никогда обновилась, и я считаю своим долгом передать весь накопленный опыт пришедшим молодым политикам.

Также участники конференции единогласно поддержали на должность главы Южно-Сахалинска действующего мэра Сергея Надсадина. Выступая перед участниками конференции, он поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие.

- Партия - это союз единомышленников, - сказал Сергей Надсадин. – Именно на уровне партийных первичек улавливаются проблемные точки, которые мы анализируем, а затем интегрируем в муниципальные программы развития, на партийный актив опираемся во всех делах в Южно-Сахалинске. Преобразования, происходящие сегодня в городе, являются результатом конструктивного сотрудничества с исполнительной, законодательной властью, партнерства с общественностью. Облик областного центра заметно изменился в лучшую сторону, это все отмечают. Но это не повод расслабляться, гораздо больше еще предстоит сделать. Только вместе мы сможем решить поставленные задачи – повышение качества и уровня жизни всех жителей областного центра.

Как рассказал коллегам Секретарь регионального отделения партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин, вновь избранный глава региона Валерий Лимаренко встретился с фракцией «Единая Россия». На встрече состоялся детальный разговор о стратегии и долгосрочных перспективах развития всех сахалинских муниципалитетов. Губернатор выразил намерение практиковать подобный формат общения с активистами первичных отделений «Единой России». Ближайшая такая встреча с участием главы региона и мэра Южно-Сахалинска ориентировочно состоится в ноябре.