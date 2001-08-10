Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2019
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09:30, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Островное сельское хозяйство объединили с торговлей и продовольствием

Сахалинские власти начали процесс формирования новой структуры правительства региона. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПСО. В целях оптимизации деятельности органов исполнительной власти и повышения эффективности управления губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко принято решение о реорганизации двух ведомств путем присоединения министерства сельского хозяйства к министерству торговли и продовольствия региона.

Островное положение определяет продовольственную безопасность одним из основных приоритетов деятельности региональных властей. Объединенное ведомство позволит обеспечить выполнение единого комплекса мер по укреплению продовольственной независимости региона. Будет способствовать развитию собственного производства и товаропроводящей сети.

Возглавить ведомство предложено компетентному специалисту, профессионалу своего дела (более 15 лет руководитель высшего звена) - министру торговли и продовольствия Сахалинской области Инне Павленко.  

Министр сельского хозяйства Дмитрий Рева написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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