Согласованы кандидатуры в качестве исполняющих полномочия секретарей реготделений «ЕР»
Президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатур исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии. Среди них – 13 высших должностных лиц субъектов РФ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу "ЕР".
Так, принято решение назначить высших должностных лиц субъектов РФ исполняющими полномочия секретарей региональных отделений партии: Мурата Кумпилова – Адыгейского, Радия Хабирова – Башкортостанского, Казбека Кокова – Кабардино-Балкарского, Айсена Николаева – Якутского, Олега Кожемяко – Приморского, Владимира Владимирова – Ставропольского, Александра Богомаза – Брянского, Игоря Васильева – Кировского, Андрея Чибиса – Мурманского, Глеба Никитина – Нижегородского, Андрея Травникова – Новосибирского, Дмитрия Азарова – Самарского и Михаила Развожаева – Севастопольского.
«Как вы знаете, в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов. Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки, мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем. У наших коллег огромный опыт. У нас есть коллеги, которые ни один год возглавляют свои субъекты, есть те, кто совсем недавно избрались, а есть те, кому еще предстоит избраться (как Михаилу Развожаеву в 2020 году). Как нам кажется (и председатель партии об этом сказал), пришло время объединить усилия. Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус – от поселковых советов до Государственной Думы. Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов», - заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
«Решение, безусловно, ответственное и очень важное. Дмитрий Анатольевич Медведев это решение поддержал и поручил вам рассмотреть эти кадровые вопросы», - добавил он.
Помимо этого, принято решение назначить исполняющими полномочия секретарей региональных отделений партии: сенатора Татьяну Гигель – Республики Алтай, первого заместителя председателя правительства Республики Ингушетия Михаила Илезова – Ингушского, председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова – Чеченского, члена палаты молодых законодателей при Совете Федерации Максима Иванова – Хабаровского, депутата Курской облдумы Валерия Мелихова – Курского, руководителя фракции «Единой России» в Новгородской облдуме Михаила Галахова – Новгородского и депутата Госдумы Александра Козловского – Псковского.
Напомним, ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».
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