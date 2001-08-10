Сахалинские единороссы готовятся к съезду партии

Во всех восемнадцати отделениях партии прошли заседания местных политсоветов, на которых были определены даты проведения местных партийных конференций, сообщили ТИА "Острова" в региональном исполкоме «Единой России».

Основным вопросом повестки являются выборы делегатов на региональную партийную конференцию, которая состоится 7 ноября в Южно-Сахалинске. На ней в свою очередь будет сформирована делегация от партийцев Сахалинской области для участия в XIX съезде партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 23 ноября.

На рабочей встрече с главами регионов в ЦИК «Единой России» лидер партии, председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил:

"У нас остался месяц до съезда партии. Как обычно, подведем итоги работы за год, поговорим о задачах, которые надо решить в следующем году. Задач этих много, так устроена жизнь, и законодательство о выборах - мы уже потихонечку начинаем вступать в следующий избирательный цикл, поэтому должны обсудить и перспективы, и обсудим участие «Единой России» в Единый день голосования в следующем году".