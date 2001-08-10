Площадки для написания «Диктанта Победы» откроют во всех малых городах России в 2020 году
В 2020 году площадки для написания всероссийского исторического «Диктанта Победы», который проходит в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память», будут открыты во всех муниципалитетах и населенных пунктах численностью от пяти тысяч человек. Такое решение было принято на заседании президиума Генсовета партии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение партии.
«Мы полагаем, что диктант во всех смыслах прошел успешно. Положительный опыт не дает нам останавливаться на достигнутом. В этой связи предлагается закрепить успех и его расширить. В частности, мы предлагаем, чтобы площадки «Диктанта Победы» разместились во всех муниципальных образованиях и населенных пунктах численностью от 5 тысяч человек», - сказал координатор партпроекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Парламентарий также добавил, что в планах расширить географию акции. «Мы рассчитываем расширить иностранную географию проекта. Надеюсь, что в нем примут участие как все страны антигитлеровской коалиции, так и большинство стран Европы», - добавил он.
Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.
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