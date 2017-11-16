На Северо-Курильск надвигается мощный циклон
Островные спасатели призывают жителей Северо-Курильска отложить выезд за пределы населённого пункта в ночь с 16 на 17 ноября.
Такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с выпадением большого количества осадков и сильным ветром. О надвигающемся явлении ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области. В штормовом предупреждении говорится, что ночью 17 ноября на территории Северо-Курильского района прогнозируются сильные осадки, штормовой ветер. Днем ожидается усиление порывов.
Людям, находящимся на территории Северо-Курильского района, спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённого пункта без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.
Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам.
Дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле специалистов по чрезвычайным ситуациям.
Людям, находящимся на территории Северо-Курильского района, спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённого пункта без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, рекомендуется переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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