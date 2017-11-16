Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2017
Сегодня 16:23
59,63|70,36|62,16
Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
16:16, 16.11.17 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в убийстве

Сотрудники полиции установили местонахождение второго злоумышленника, обвиняемого в убийстве Владимира Кондаурова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

16 ноября 2017 года сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено местонахождение Ефимова В.С., объявленного в розыск по обвинению в совершении убийства 27-летнего Владимира Кондаурова.

В результате операции, проведенной сотрудниками областной полиции, обвиняемый Ефимов В.С. 1989 года рождения задержан и будет доставлен в Следственный комитет.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?