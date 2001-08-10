Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
Поронайскими сотрудниками уголовного розыска задержаны двое граждан 1997 и 1999 года рождения, подозреваемых в совершении кражи на сумму более 1 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Как установили сотрудники полиции, потерпевший и двое злоумышленников проживали совместно в одной из комнат общежития райцентра. У потерпевшего имелась банковская карта, на которой хранились его сбережения. Так как все они являлись соседями, то пин-код от карты узнать подозреваемым не составило труда. В течение нескольких месяцев злоумышленники тайно брали банковскую карту потерпевшего, обналичивали деньги в банкоматах и распоряжались ими по своему усмотрению.
В настоящий момент следователям известно о не менее чем восьми фактах хищения денежных средств заявителя.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении 20-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, у второго отобрано обязательство о явке.
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