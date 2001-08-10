На территории озера Буссе были задержаны браконьеры

Сотрудниками пограничных служб, на территории озера Буссе, где рыба начала формировать промысловые скопления для миграции к местам нереста, была задержана преступная группа из 3 граждан РФ. С применением маломерного плавсредства и запрещённых орудий лова они осуществляли незаконный вылов более 3000 экземпляров (около 100 кг.) корюшки малоротой. Водные биологический ресурсы и орудия их незаконного промысла (резиновая лодка типа «Канфер», руль-мотор, сеть длиной 200 м.) были изъяты.

Как ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области, предварительно рассчитанный нанесённый ущерб государству составил около 200 тысяч рублей. В настоящее время в отношении задержанных лиц проводится проверка по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Лососевая путина закончилась, а противоправная деятельность среди любителей легкой наживы лишь меняет виды промысла. С подходом корюшки к берегам Сахалина активизировалась и деятельность браконьеров.