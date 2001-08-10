В Корсаковском районе ведётся поиск потерявшихся людей
Утром воскресенья в 11.00 в район мыса Евстафия на внедорожнике выехали двое мужчин и одна женщина. До настоящего времени граждане не вернулись. О пропаже людей сообщили их товарищи.
Как ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, 19 ноября в 22.45 оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение от единой дежурно-диспетчерской службы Корсаковского района о необходимости привлечения к поискам профессиональных спасателей. 20 ноября в 05.30 в район поисков выдвинулись спасатели сахалинского поисково - спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, которые планируют обследовать участок дороги от села Новиково до мыса Евстафия. Рассматривается возможность привлечения к поискам вертолета Ми-8 сахалинского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
В настоящее время в поисковых работах задействованы 11 человек, 3 единицы техники.
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