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17:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Обнаружили пропавших в Корсаковском районе людей
Сегодня в 13.05 командир отделения пожарной части села Новиково Петр Окольченко нашел пропавших людей в застрявшем автомобиле на побережье Охотского моря и доставил их в пожарную часть. Как ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, в медицинской помощи спасенные не нуждаются и чувствуют себя хорошо. В поисках принимали участие спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда, работники пожарной части села Новиково. Кроме того, для осмотра местности и координации действий привлекался вертолет Ми-8 Сахалинского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
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