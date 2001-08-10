В Макаровском районе в результате аварии погиб человек
На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» в результате столкновения двух автомобилей погиб пассажир.
В Макаровском районе 55-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan disel», двигался по автодороге в северном направлении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
На 154 километре, по предварительным данным, при совершении обгона, мужчина не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Nissan condor». От столкновения автомобиль «Nissan condor» совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Автомобиль «Nissan disel» остался на проезжей части, где произошло его возгорание.
В результате ДТП 41-летний пассажир автомобиля «Nissan condor» от полученных травм скончался на месте происшествия, ремнем безопасности пристегнут не был. По факту ДТП проводится проверка.
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