УМВД разыскивается Эрлих Роман Олегович

Правоохранительные органы разыскивают Эрлих Романа Олеговича 18.02.1985 года рождения, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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