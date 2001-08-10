Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2017
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УМВД разыскивается Эрлих Роман Олегович
12:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

УМВД разыскивается Эрлих Роман Олегович

УМВД разыскивается Эрлих Роман Олегович

Правоохранительные органы разыскивают Эрлих Романа Олеговича 18.02.1985 года рождения, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 789-405; 789-648. Анонимность гарантируется.

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