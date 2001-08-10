Городским судом Южно-Сахалинска осуждены пять лиц за гибель 69 человек

В Южно-Сахалинске осуждены пять лиц за гибель 69 человек в результате крушения 2 апреля 2015 года БАТМ «Дальний Восток» в акватории Охотского моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном суде.

По результатам открытого судебного разбирательства, постановлен обвинительный приговор в отношении должностных лиц ООО «Магеллан» Васина А.В. и Кудрицкого А.И., капитана-директора Борисова А.М., начальника отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за флотом ФГБУ «Сахалинрыбвод» Харченко Н.А., государственного инспектора морского отдела Северо-Восточного территориального управления федерального агентства по рыболовству А.О. Никодименко.

Осуждённые Васин А.В. (первый заместитель генерального директора ООО «Магеллан»), Кудрицкий А.И. (заместитель генерального директора ООО «Магеллан» по безопасности мореплавания), капитан-директор БАТМ «Дальний Восток» Борисов М.А. признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, обязанными в силу занимаемых должностей к их соблюдению, повлекших по неосторожности смерть 69 человек, и их действия судом были квалифицированы по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Осужденный Харченко Н.А. признан виновным в совершении халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть 69 человек, и его действия судом квалифицированы по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Осужденный Никодименко А.О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, - получении должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, а также в совершении злоупотребления должностными полномочиями, то есть использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшем тяжкие последствия, и его действия судом квалифицированы по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что противоправные действия первого заместителя генерального директора ООО «Магеллан» Васина А.В., заместителя генерального директора по безопасности мореплавания ООО «Магеллан» Кудрицкого А.И., капитана БАТМ «Дальний Восток» Борисова А.М. по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, а также в результате незаконной выдачи Харченко Н.А. временного свидетельства об управлении безопасностью БАТМ «Дальний Восток», который получил право выхода из порта 4 января 2015 года, и незаконных действий (бездействия) государственного инспектора морского отдела Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Никодименко А.О., получившего взятку от капитана-директора судна, состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде гибели БATM «Дальний Восток» и находившихся на борту членов экипажа и пассажиров в количестве 69 человек.

Оценив фактические обстоятельства дела, наличие у подсудимых смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, приняв во внимание, что совершённые преступления относятся к категории средней тяжести, суд приговорил подсудимых к лишению свободы, назначив Васину А.В. - 6 лет 6 месяцев, Кудрицкому А.И. - 6 лет, Борисову А.М. - 5 лет 8 месяцев, Харченко Н.А. - 5 лет 8 месяцев, а Никодименко А.О., по совокупности преступлений, - 6 лет и определив местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.