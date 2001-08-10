Смирныховские полицейские пресекли факт фиктивной регистрации

В Смирныховском районе в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу был выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Установлено, что 63-летняя местная жительница осуществила постановку на миграционный учет в своей квартире по улице Новая шестерых иностранных граждан. При этом указанные лица на данной жилплощади никогда не проживали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации. У подозреваемой отобрано обязательство о явке.