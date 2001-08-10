Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2017
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УМВД разыскивается Эрлих Роман Олегович
14:23, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полицейские Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в грабеже

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в совершении грабежа. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Установлено, что в конце октября нынешнего года указанный злоумышленник, находясь в районе сквера имени Крузенштерна, подошел к прохожему, силой отнял у него мобильный телефон и скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к данному деянию и задержали для дальнейшего разбирательства.

Похищенным телефоном злоумышленник успел распорядиться по личному усмотрению. Стоимость ущерба составила более 20 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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