В Южно-Сахалинске мужчина напал с ножом на незнакомца
В полицию Южно-Сахалинска поступило телефонное сообщение о том, что в районе улицы Деповская найден мужчина с множественными ножевыми ранениями. На место была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, к приезду полиции потерпевший уже был без сознания. Но он успел сообщить нашедшему его свидетелю приметы злоумышленника, и что тот убежал в южном направлении.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. При обыске квартиры злоумышленника стражи порядка также обнаружили нож и куртку со следами крови.
Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице потерпевшего и решил попросить у него денег. Получив отказ, он достал нож, которым неоднократно нанес удары потерпевшему и скрылся с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
В ходе разбирательства оперативниками также было установлено, что подозреваемый причастен к еще одному аналогичному преступлению. В ночь с 17 на 18 ноября, он, также подойдя к незнакомому ему мужчине на улице, попросил зажигалку. Гражданин отказал ему. Тогда подозреваемый ударил его ножом в область поясницы, после чего убежал. Возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного Кодекса Российской Федерации – умышленное причинение легкого вреда здоровью.
В настоящий момент подозреваемый дал признательные показания и задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса – основания задержания подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.
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