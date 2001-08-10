У жителя Ноглик изъяли наркотические средства

Сотрудниками полиции Ноглик был задержан 43-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Проверяя оперативную информацию, стражи порядка произвели осмотр квартиры указанного гражданина. В одной из комнат полицейские обнаружили полимерный пакет с наслоением вещества темного цвета. Также в кармане куртки подозреваемого гражданина был обнаружен пакет с двумя шприцами, наполненными вязким веществом темного цвета.

Изъятое было отправлено в экспертно-криминалистический центр Сахалинской области. Исследование подтвердило, что данное вещество является наркотическим веществом общей массой около 8 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.