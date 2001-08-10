В Курильске полицейские изъяли марихуану у местного жителя
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции Курильского городского округа поступила информация о том, что 34-летний местный житель хранит у себя наркотические средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Проверяя полученные сведения, полицейские обследовали подвальное помещение, принадлежащее указанному гражданину. В результате чего, были обнаружены и изъяты два черных полимерных пакета с растительной массой зеленого цвета со специфическим запахом.
Изъятое было отправлено на экспертизу. Исследование подтвердило, что найденное у подозреваемого вещество является растительным наркотиком – марихуаной. Общая масса запрещенного к обороту вещества составила 43 грамма. Подозреваемый пояснил, что данное вещество он хранил для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
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