В Аниве у местного жителя изъяли синтетическое вещество

Сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Анивскому городскому округу в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью» совместно с инспекторами дорожной полиции в районе реки Лютога, был остановлен 27-летний местный житель. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Гражданин вел себя неадекватно, чем вызвал подозрение у прохожих. В ходе личного досмотра у молодого человека в левом кармане брюк был обнаружен и изъят свёрток с веществом имеющим специфический вид и запах. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Согласно справке эксперта изъятое оказалось смесью, содержащей наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 1,31 грамма. Подозреваемый пояснил, что данное вещество он приобрел для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.