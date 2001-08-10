Полиция Долинска обнаружила тайник с наркотическими веществами

Сотрудниками отдела МВД России по Долинскому городскому округу задержан 32-летний ранее судимый житель села Октябрьское, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что подозреваемый хранил в своей хозяйственной постройке полимерный пакет с частями растения, являющегося предположительно коноплей. Дальнейшая экспертиза подтвердила, что найденное вещество является наркотическим средством, а именно марихуаной. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 86 грамм.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.