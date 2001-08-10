За незаконное хранение марихуаны в крупном размере задержан житель села Рыбное
Сотрудниками полиции задержан 33-летний житель села Рыбацкое, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Проверяя информацию, поступившую в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские произвели осмотр автомобиля подозреваемого. В салоне стражи порядка обнаружили пять полимерных пакетов с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. Аналогичное вещество было обнаружено и изъято правоохранителями в квартире подозреваемого.
Экспертиза подтвердила, что в полимерных пакетах находилась марихуанна, общая масса которой составила почти 250 грамм, а также наркотик кустарного производства – гашишное масло, массой 4,66 грамма.
Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что ранее нашел в лесном массиве дикорастущую коноплю и изготовил из нее наркотические средства для личного употребления. Известно, что ранее указанный гражданин уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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