Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов

В ходе проведения таможенного контроля в аэропорту Южно-Сахалинска у пассажира, вылетающего в японский город Саппоро, были обнаружены незадекларированные денежные средства. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении федеральной таможенной службы, мужчина вывозил довольно крупную наличность в размере 8 700 евро, 13 659 долларов США, 611 600 рублей, 36000 японских йен, что в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ составило более 34 тысяч долларов США.

Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1. ст. 200.1 УК РФ, – контрабанда наличных денежных средств в крупном размере.

Все незадекларированные денежные средства изъяты, ведутся необходимые следственные действия. Сахалинцу грозит штраф до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или ограничение свободы сроком до двух лет.

В соответствии с законодательством ЕврАзЭС ввозимые и вывозимые наличные денежные средства (банкноты, казначейские билеты, монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, подлежат письменному декларированию. При этом декларация подается на всю сумму перемещаемой валюты. Перемещение наличных денежных средств таможенной пошлиной не облагается.