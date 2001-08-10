Директор ООО «Армсахстрой» попал под следствие за уклонение от уплаты налогов

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2012 года по декабрь 2014 года подозреваемый путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на прибыль организации в общей сумме более 179 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, на предприятии изъяты учредительные, организационно-распорядительные и бухгалтерские документы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении.