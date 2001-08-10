Директор ООО «Армсахстрой» попал под следствие за уклонение от уплаты налогов
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2012 года по декабрь 2014 года подозреваемый путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на прибыль организации в общей сумме более 179 миллионов рублей.
По уголовному делу проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, на предприятии изъяты учредительные, организационно-распорядительные и бухгалтерские документы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:18 Сегодня Делегация из Японии посетила Холмск
- 10:52 Сегодня Всероссийский географический диктант пройдет и на Сахалине
09:59 Сегодня В Томари откроется лыжный сезон
- 09:30 Сегодня Конкурс видеороликов пройдет в Южно-Сахалинске
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
- 12:36 17 Ноября До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
15:19 17 Ноября В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»
- 14:26 17 Ноября Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
- 11:25 24 Октября В отношении генерального директора строительной компании возбуждено уголовное дело
Выбор редакции
- 18:25 Сегодня В Сахалинской области закончились двухдневные учения ФСБ
- 16:19 Сегодня Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
- 16:12 Сегодня В прокуратуре Сахалинской области обсудили важные для инвесторов вопросы
- 14:45 Сегодня Автодорогу Оха - Москальво закрыли до улучшения погодных условий
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?