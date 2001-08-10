В заливе Мордвинова спасатели ищут пропавших людей

Вечером 27 ноября спасательным службам поступила информация о том что, днем в Охотском море потерялись рыбаки. О пропаже людей сообщили их товарищи.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области, днем 27 ноября для добычи морепродуктов в залив Мордвинова вышли в море четверо мужчин на двух надувных лодках. Двое мужчин, находившиеся на одном маломерном плавсредстве, вернулись на берег. Другая лодка с двумя рыбаками на борту осталась в море, на берег они не вышли и до настоящего времени не вернулись. Связи с ними нет.

Немедленно после сообщения на поиски были направлены спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС из села Охотское. Кроме того, в поисках участвовали внештатные общественные инспекторы ГИМС из села Лесное и туркомпании «Мальково», а также друзья пропавших. Ночью была обследована береговая полоса от села Лесное до мыса Свободный. Маяк, расположенный на мысе Свободный, подавал световой сигнал. В настоящее время спасатели ведут наблюдение за морем с двух точек при помощи биноклей.

Из-за волнения моря, участие в поисках маломерных судов МЧС России невозможно. По причине сильного ветра задействовать в поисках авиацию (включая беспилотный летательный аппарат) также не представляется возможным. Однако вертолет Ми-8 Сахалинского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту находится в готовности к вылету при улучшении метеоусловий.