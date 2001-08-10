Задержаны подозреваемые в разбойных нападениях на офисы микрозаймов

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях на офисы микрозаймов. Двух граждан подозревают в серии разбойных нападений на территории областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Сообщение о первом происшествии поступило в дежурную часть полиции 24 ноября. В офис микрозайма по улице Мира вошел молодой человек в медицинской маске и капюшоне. Угрожая ножом сотруднице, он забрал все деньги и скрылся. Добычей злоумышленника стало более 50 тысяч рублей.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места следы обуви и пальцев рук. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска также установили, что нападавший действовал не один. На улице его ждал подельник. В скором времени оперативники получили приметы обоих подозреваемых.

Вечером 27 ноября поступило второе сообщение о нападении на фирму микрозаймов по улице Ленина. Экипаж полиции оперативно прибыл на место, но злоумышленники успели скрыться. Подозреваемые действовали по аналогичной схеме и похитили 36 тысяч рублей. К этому моменту к розыску подозреваемых были подключены все дежурные службы полиции.

Спустя два часа одного из злоумышленников задержали при нападении на еще один офис в районе улицы Комсомольской. Сотрудница успела нажать тревожную кнопку, и злоумышленник был задержан через несколько кварталов от места происшествия сотрудниками частной охраны совместно с инспекторами патрульно-постовой службы.

По горячим следам оперативники уголовного розыска установили и второго подозреваемого. Он пытался скрыться по улице Мира, но был опознан полицейскими по имеющимся приметам и незамедлительно задержан. Стражи порядка также обнаружили и изъяли похищенные деньги, нож, печатки, а также верхнюю одежду, в которой злоумышленник совершал нападения.

Подозреваемыми оказались граждане 1998-го года рождения. Они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Максимальная мера наказания, предусмотренная санкциями данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

В настоящий момент полицейские устанавливают причастность задержанных к ряду иных преступлений.

Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий данных лиц, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 789-405; 789-144.