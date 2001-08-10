Полицейские Охи раскрыли кражу ценного имущества
В Охе с заявлением в отделение полиции обратился 23-летний местный житель. Он рассказал, что, находясь в одном из кафе города, у него похитили мобильный телефон и банковскую карту, после чего обналичили более 28 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
В ходе работы следственно-оперативной группы, сотрудники полиции нашли улики, указывающие на причастность к данному деянию 22-летнего жителя райцентра.
Установлено, что потерпевший отдыхал в вышеуказанном кафе. В какой-то момент он решил отлучиться и попросил стоящую рядом девушку приглядеть за своими вещами. Дама, не дождавшись мужчины, попросила подозреваемого о той же самой услуге, но он в свою очередь решил присвоить себе дорогостоящий гаджет заявителя. Выйдя из кафе, злоумышленник обнаружил в чехле телефона банковскую карту с бесконтактным способом оплаты. Взяв ее в руки, он дошел до ближайшего магазина и где истратил чужие деньги по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Похищенное имущество частично изъято и будет передано законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:58 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили планировку территорий
- 11:42 Сегодня График ремонта электросетей Южно-Сахалинска будет скорректирован
11:37 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдёт музыкальный конкурс «Голос СахГУ»
09:53 Сегодня Сахалинские школьники запустят ракету с космодрома
14:14 Вчера Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
09:38 23 Ноября Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
16:22 3 Ноября Шкаф для буккроссинга появился на аллее Пушкина в областном центре
Выбор редакции
- 16:07 Сегодня Сахалинские штангисты выявили лучших на открытом турнире в Холмске
- 10:39 Сегодня Сахалинские журналисты примут участие в региональном конкурсе
- 09:58 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили планировку территорий
- 09:50 Сегодня Сахалинские легкоатлеты проведут учебно-тренировочные сборы в Кисловодске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?