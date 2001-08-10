Полицейские Охи раскрыли кражу ценного имущества

В Охе с заявлением в отделение полиции обратился 23-летний местный житель. Он рассказал, что, находясь в одном из кафе города, у него похитили мобильный телефон и банковскую карту, после чего обналичили более 28 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

В ходе работы следственно-оперативной группы, сотрудники полиции нашли улики, указывающие на причастность к данному деянию 22-летнего жителя райцентра.

Установлено, что потерпевший отдыхал в вышеуказанном кафе. В какой-то момент он решил отлучиться и попросил стоящую рядом девушку приглядеть за своими вещами. Дама, не дождавшись мужчины, попросила подозреваемого о той же самой услуге, но он в свою очередь решил присвоить себе дорогостоящий гаджет заявителя. Выйдя из кафе, злоумышленник обнаружил в чехле телефона банковскую карту с бесконтактным способом оплаты. Взяв ее в руки, он дошел до ближайшего магазина и где истратил чужие деньги по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Похищенное имущество частично изъято и будет передано законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.