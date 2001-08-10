Жительница Углегорска в приступе ревности нанесла мужчине ножевое ранение
В дежурную часть отделения полиции Углегорска поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Она рассказала оперативникам, что на одном из вызовов бригадой была оказана помощь 40-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения. Ему нанесли проникающее ножевое ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшей. Ей оказалась ранее судимая 44-летняя местная жительница. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Как выяснили стражи порядка, подозреваемая является сожительницей потерпевшего. Вечером 26 ноября они начали распивать спиртные напитки. Впоследствии к ним присоединились еще две знакомые женщины. В какой-то момент, мужчина начал ухаживать за подругами подозреваемой, что последней не понравилось. На почве вспыхнувшей ревности, она взяла нож и нанесла им сожителю несколько ударов в область грудной клетки, причинив тем самым телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.
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