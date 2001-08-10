Судебный пристав задержал подозреваемого в совершении преступления
В селе Хоэ Александровск-Сахалинского района судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержал гражданина, разыскиваемого по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Помимо обеспечения безопасности отправления правосудия, сотрудники ведомства в рамках своих служебных обязанностей оказывают содействие органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.
Так, при осуществлении плановых рейдовых мероприятий в селе Хоэ судебный пристав вышел на место проживания одного из должников. Дверь открыл мужчина. При проверке его документа, удостоверяющего личность, пристав выяснил, что искомым неплательщиком мужчина не является, однако при сверке с имеющимися ориентрировками и реестрами розыска выяснилось, что сахалинец скрывается от следствия и объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
После опознания подозреваемого судебный пристав принял меры по задержанию мужчины, а затем в установленном порядке передал его сотрудникам полиции.
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