Южно-сахалинские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты
В дежурную часть полиции Южно-Сахалинска обратился 56-летний местный житель. Он рассказал оперативникам, что ранее в вечернее время, с его банковской карты было похищено более 15 тысяч рублей.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-житель города Корсаков.
Как выяснили оперативники, подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки дома у последнего. В какой-то момент алкоголь закончился, тогда хозяин квартиры попросил мужчину сходить в магазин, предварительно дав тому банковскую карту и сообщив пин-код. Злоумышленник, пользуясь случаем, добрался до ближайшего банкомата и обналичил деньги, которые находились на счету потерпевшего. Полученные денежные средства он потратил по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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